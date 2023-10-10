عقيلة صالح يشكر الرئيس السيسى والمصريين على دعمهم فى أزمة "دانيال"

شارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عائلات وأسر ضحايا الفيضانات بمناطق الجبل الأخضر ومدينة درنة في العزاء المقام بمنطقة مرتوبة لتقبل التعازي من الوفود القادمة من جمهورية مصر العربية ومناطق ليبيا، حسبما صرح المستشار الإعلامي فتحي المريمي.

وتكون الوفد المصري من نائب مجلس النواب المصري ونائب رئيس مجلس القبائل والعائلات في جمهورية مصر العربية السيد المهدي بوزريبة وعدد من العمد والمشائخ والأعيان عن قبائل محافظة مطروح، كما شارك في تقبل التعازي الفريق محمد منفور، رئيس الأركان الجوية بالجيش الليبي وعدد من العمد والمشايخ من الجبل الأخضر ودرنة والبطنان.

وألقيت كلمات من نائب مجلس النواب المصري ونائب رئيس القبائل والعائلات المصرية مقدمًا التعازي باسم الشعب المصري في المصاب الجلل الذي أصاب مناطق الجبل الأخضر ومدينة درنة، وألقى أحد مستشاري قبائل محافظة مطروح كلمة معزيًا فيها الشعب الليبي في ضحايا الفيضانات وألقى العمدة فرج بوحسن كلمة باسم قبائل العبيدات مرحبًا بالوفود القادمة من جمهورية مصر العربية، وكل مناطق ليبيا، شاكرًا جهودهم وتحملهم مشاق السفر من أجل تقديم واجب العزاء وألقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كلمة معزيًا أهالي الضحايا في مناطق الجبل الأخضر ومدينة درنة ومرحبًا بالضيوف.

وقدم "صالح" الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على ما قدموه من مساعدة وإعانة للشعب الليبي في هذه الكارثة، كما قدموا الشكر والتقدير للقوات المسلحة الليبية والحكومة وجمعية الهلال الأحمر، وأهالي وسكان ليبيا الذين قدموا العون والمساعدة لعائلات إخوتهم في مناطق الجبل الأخضر ومدينة درنة.