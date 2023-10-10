الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ممثلو الأحزاب الليبية يطالبون "النواب" بسرعة تشكيل حكومة واحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المستشار عقيله صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بمقر مكتبه بمدينة القبة، التجمع الوطني للأحزاب الليبية، حيث ألقى في هذا اللقاء العديد من الكلمات من ممثلي الأحزاب أكدوا خلالها تأييدهم لإصدار القوانين الانتخابية التي صدرت عن مجلس النواب، والتي تعني الانتخابات الرئاسية البرلمانية وفقا لمخرجات لجنة 6+ 6، ووفقًا لما ورد في الإعلان الدستوري الثالث عشر، كما طالب ممثلي الأحزاب في الإسراع في تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا تعني بالانتخابات وتقدم الدعم اللازم للمفوضية العليا للانتخابات.

وأكدوا في كلماتهم على دعمهم للعملية الانتخابية في ليبيا تحقيقًا لإرادة الليبين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

إصدار القوانين الانتخابية 

وفي كلمته أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب لممثلي التجمع الوطني للأحزاب الليبية، بأن مجلس النواب قام بما يجب القيام به وهو إصدار القوانين الانتخابية وفق ما ورد من لجنة 6+ 6 المشكلة من المجلسين. 

كما أكد للتجمع الوطني للأحزاب الليبية بأن مجلس النواب ماضي قدمًا في العملية الانتخابية وهو من الآن مستعد لتشكيل حكومة مصغرة وفقًا لما يتم عليه الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس الحكومة من خلال التزكيات لمرشح رئاسة الحكومة من المجلسين والتي هي بواقع تزكية 10 أعضاء من مجلس النواب و20 عضوا من المجلس الأعلى للدولة ومهمة هذه الحكومة المصغرة هي الانتخابات حسب ما تحتاجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من دعم لوجستي وغيرها من المتطلبات الأخرى التي تحتاجها في العملية الانتخابية.

كما أشار المستشار عقيلة صالح بأن الأحزاب الوطنية لها دور في توعية وتحفيز منتسبيها في إجراء العملية الانتخابية لأن ذلك سيؤدي إلى استقرار البلاد ورقيها، وتترسخ دولة المؤسسات والقانون في ليبيا وفي ختام اللقاء تم تكريم المستشار عقيلة صالح من قبل التجمع الوطني للأحزاب الليبية، حيث قدموا له درعا لمواقفه الوطنية الراسخة والثابتة.

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