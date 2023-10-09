الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مفوضية الانتخابات الليبية: نمثل إرادة الشعب.. ونتطلع لتوافق الأطراف السياسية

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

تسلم مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ، اليوم الإثنين، القانون رقم 28 لسنة 2023 بشأن انتخاب رئيس الدولة، الصادر في 05 أكتوبر 2023، والقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة، الصادر في 05 أكتوبر 2023.

وأكد مجلس المفوضية، في بيان، على الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ، وفقًا لما جاء بها من نصوص ومواد، وما نصت عليه المبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا في تنفيذ العمليات الانتخابية. 

وشدد على أن المفوضية هيئة دستورية مستقلة تمثل إرادة الشعب الليبي وتطلعه إلى مستقبل أفضل ينعم بالرخاء والاستقرار؛ من خلال المشاركة بصوته في صنع القرار، ولا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها، وفي الوقت نفسه تحرص على أن تكون القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قابلة للتنفيذ، وتستجيب لمعطيات البيئة الانتخابية، بما يحقق الحد الأدنى للوصول بها إلى آخر مراحلها.

الأطراف السياسية

وتتطلع المفوضية إلى أن تتوافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسئولياتها، والبدء في عملية التنفيذ خلال الفترة الزمنية التي حددها التعديل الدستوري الثالث عشر.

وحيّت المفوضية أعضاء لجنة (6+ 6) على ما بذلوه من جهود في سبيل إنجاز هذه القوانين، وندعو كل الأطراف السياسية والاجتماعية على مختلف توجهاتها وانتماءاتها إلى التكاتف والتوافق على هذا الاستحقاق التاريخي والمصيري، الذي طال انتظاره لعقد من الزمن، مشيرة إلى أنها لن تدخر جهدًا في سبيل إنجاح هذا الاستحقاق، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه القوانين موضع التنفيذ.

ليبيا الانتخابات الليبية لجنة 6 6 الأطراف السياسية الشعب اليبي

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