سرايا القدس تقصف "تل أبيب" و"عسقلان" ردًا على استهداف غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، منذ قليل، عن قصف كلا من تل أبيب وعسقلان وسديروت، برشقة صاروخية، تنفيذًا للتهديد الذي اطلقته منذ ساعتين، في حالة استمر القصف الإسرائيلي على غزة.

وأصدرت سرايا القدس بيانًا، أعلنت خلاله مسؤوليتها عن هذه الرشقات التي قصفت في تمام الساعة التاسعة مساء، قائلة:" نؤكد العمق الصهيوني سيكون هدفًا مستمرًا لمجاهدي القوة الصاروخية أمام استمرار العدوان في استهداف المدنيين الأمنين".

وزير الدفاع الاسرائيلي يعلن الحرب الشامل

على صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باننا "استعدنا السيطرة على المنطقة الحدودية مع غزة ونتجه نحو الهجوم الشامل".

ولفت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إلى أن المقاومة الفلسطينية أرادت التغيير في غزة، وهذا ما سنفعله، وغزة لن تعود كما كانت وستندم على هذه اللحظة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.