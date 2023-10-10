الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تُجرى تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان

مركز إصلاح وتأهيل
مركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة، بمختلف أنحاء الجمهورية؛ فقد كلف، أمس الإثنين؛ فريقًا من عضواتِ وأعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل النساء بمنطقة العاشر من رمضان؛ فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقدت عضوات النيابة عنابر النزيلات، وما هو مخصص منها للحاضنات؛ فتحققن من نظافتها وجاهزيتها، وملاءمتها لأعدادهن، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهن، كما استمعن إلى مائة وثلاث وثلاثين نزيلة، حول تقييمهن لأوضاعهن المعيشية؛ فلم يُبدين أية شكاوى، وقررن بتمتعهن بكامل حقوقهن التي كفلها الدستور والقانون.

كما زار فريق النيابة العامة المستشفى الملحق بالمركز وكافة أقسامه؛ من عيادات وصيدليات، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق حضانة الأطفال، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة - مطالعًا دفاترها- والمنشآت الإنتاجية والتدريبية، والمسجد والكنيسة، وقاعة المؤتمرات والندوات، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وصالة الموسيقى؛ التي شهدت عرضًا موسيقيًا. 

وفي ختام زيارته؛ تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

مركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان

مركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان
مركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان
مركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان
مركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان
مركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان
مركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان
مركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان
مركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان
مركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان
مركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان
النيابة العامة تفتيش ا مركز إصلاح تأهيل النساء لعاشر من رمضان

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