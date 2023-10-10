الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي خلص مصر من الإرهاب وقاد مسيرة البناء والتنمية (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

الكثير من المشروعات الضخمة نفذتها الدولة المصرية  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار السنوات القليلة الماضية، وفرت للمواطنين الخدمات وارتقت بهم معيشيًا واجتماعيًا، لتخطوا الدولة خطواتها الأولى نحو بناء الجمهورية الجديدة.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

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قال أحد المواطنين لـ"الدستور" إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما وفر الأمن والأمان في ربوع مصر.

وأكد أن الرئيس السيسي صاحب الفضل في تخليص مصر من حكم الجماعة الإرهابية التي أرادت إسقاط الدولة ونشرت الفوضى والعنف بين المصريين.

وأضاف  أن الرئيس السيسي لم يكتف بنشر الأمان في مصر بل قام بتطوير وإصلاح الخدمات داخل البلد كما قام بإنشاء العديد من المشاريع الضخمة التي ارتقت بالمواطن المصري اجتماعيًا ومعيشيًا، لذلك يدعم الرئيس في الانتخابات المقبلة لاستكمال الإصلاحات التي تتم في البلاد. 

 

https://www.youtube.com/shorts/A0KwJbIj8vA

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات جمهورية مصر العربية

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