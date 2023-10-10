الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: دفاع الرئيس السيسى عن الأمن القومى عبر عن موقف ملايين المصريين

النائب عبدالله لاشين
النائب عبدالله لاشين

قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس  عبدالفتاح السيسي  اليوم، والمتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي المصرى من أي تهديدات خارجية، عبرت عن ثقة ملايين المصريين في قياداتهم  السياسية وقواتهم المسلحة.

وأكد "لاشين" في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسالة واضحة للجميع، بأن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، وأن الأراضي المصرية ذات سيادة، لن يقبل أحد بالتفريط فيها كما لن يقبل الفلسطينيون بالتفريط في أراضيهم.

وانتقد لاشين، صمت المجتمع الدولى على مدى عقود طويلة جعل سلطات الاحتلال الإسرائيلى تتمادى فى أعمالها الإجرامية والإرهابية ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن المجتمع الدولى، مطالبًا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة، والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.


وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، مشددًا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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حل الدولتين والسلام العادل 


وقال الرئيس السيسي، إن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.


وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.. مشددًا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.


وتابع: "إننا نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين".


وشدد الرئيس السيسي على أن "أمن مصر القومي مسئوليته الأولى".. وقال: "لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيًا بتعقيدات الموقف ومدركًا لحجم التهديد".

النائب عبدالله لاشين مجلس النواب السيسي الأمن القومي المجتمع الدولي

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