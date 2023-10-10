الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣ الثلاثاء 10/أكتوبر/2023 - 07:17 م 10/10/2023 7:17:33 PM السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة شارك طباعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة شارك طباعة