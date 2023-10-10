باحث: الدور المصرى يُعتبر الأكثر نزاهة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

قال محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدور المصري فيما يتعلق بالملف الفلسطيني يعتبر الدور الأكثر نزاهة وأكثر أهمية على مدار السنوات الماضية.

حصار غزة

وأضاف محمد منصور، خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن ما يحدث في غزة خلال الفترة الحالية يجعل للدور المصري أهمية خاصة، بالإضافة إلى أن الدور المصري في هذا التوقيت له بُعد إضافي لم يكن في الموقف سابقًا، بمعنى أن مصر في مثل هذه الحالات سابقًا كانت تعمل على مسارين أساسيين؛ المسار الأول يتعلق بمحاولة الوساطة أو محاولة وقف إطلاق النار، ومن ثم إيجاد نقطة ارتكاز يمكن البناء عليها من أجل جعل وقف إطلاق النار هذا دائمًا، حتى إطلاق تحاور أو تشاور فيما يتعلق بالوضع الإنساني لإدخال المساعدات للقطاع الذي يعتبر في حصار منذ سنوات.