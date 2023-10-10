موعد حفل تخرج طلاب الكلية الحربية 2003 بحضور الرئيس السيسي

زاد البحث عن موعد حفل تخرج طلاب الكلية الحربية 2023 والتي يرغب الملايين من المواطنين في مشاهدتها عبر القنوات الفضائية عقب إجراء مراسم تخريج الدفعة الجديدة لطلاب كلية الشرطة والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تم إذاعتها على الهواء مباشرة.



موعد حفل تخرج طلاب الكلية الحربية 2023

يستعرض الدستور موعد حفل تخرج طلاب الكلية الحربية 2023 عقب بدء العد التنازلي للاحتفال بتخرج الدفعة الجديدة من أبناء المؤسسة العسكرية يوم الخميس المقبل الموافق 13 أكتوبر 2023 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تقام الحفل وسط أجواء احتفالية وتجهيزات عالية توضح مدى اللياقة البدنية والرياضية التي يتمتع بها طلاب الكلية الحربية حيث يتخلل الاحتفال عروض عسكرية عالية بالطائرات والمدفعية الثقيلة وعروض عسكرية وتسليم وتسلم الراية للطلاب الجدد من طلاب الكلية.

تنسيق الكلية الحربية لطلاب الثانوية العامة



حددت القوات المسلحة المصرية تنسيق التحاق طلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها بالكلية الحربية ونسب القبول لطلاب الشعبة العلمية والأدبية حيث يجب أن يحصل الطالب الراغب في الالتحاق بالكلية من الشعبة العلمية على 65% فأكثر من طلاب الشعبة الأدبية على 70% فأكثر.

ويتم التفضيل بين الطلاب من خلال الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين والتي تقرها الكليات العسكرية وهى كما يلي:-

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون متزوج أو سبق له الزواج.

ألا يكون قد سبق عليه الحكم في أحد الجرائم المخلة للشرف.

ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

ألا يقل الطول عن 170 سم.

اجتياز الاختبار المؤهلة للإلتحاق سواء كان بدنية أو نفسية أو ذهنية.

رابط التقديم في الكلية الحربية

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها الالتحاق بالكلية الحربية من خلال رابط التقديم ( من هنا) وإدخال البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة وتحميل أوراق التقديم المطلوبة كما يمكن أيضا الاستعلام عن موعد إجراء الاختبارات من نفس الموقع الالكتروني.

اقرأ المزيد

تفاصيل حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية 2023