الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عرض لطالبات الشرطة على الأبراج فى حفل تخرج دفعة 2023

عرض لطالبات الشرطة
عرض لطالبات الشرطة

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لدفعة 2023.

وقدم الطلاب عروضا قتالية أمام الرئيس، إضافة إلى عروض ميدان الجبال، حيث تشارك طالبات الكلية لثاني مرة في تنفيذ استعراض مهارات النزول السريع بالأوضاع المختلفة للحبال والنزول السريع والنزول بالرأس الذي يستخدم في الهجوم على أوكار الخارجين على القانون.

إبراز كفاءة رجل الشرطة فى عملية الحماية المدنية

يشار إلى أن الهدف من تدريب الطلبة والطالبات على الحبال هو إبراز كفاءة رجل الشرطة في عملية الحماية المدنية والإغاثة والإخلاء للجرحي والمصابين، واقتحام أوكار الخارجين على القانون.

واستعرضت الطالبات أمام الرئيس عرضا للتشكيلات العنكبوتية، بالتوازي والمزامنة مع زمائلهن من الطلبة على البرج “السادس”، وتعتمد هذه التشكيلات على الدوران على محور الجسم أثناء التعلق والنزول بالحبال، فيما تستخدم هذه التشكيلات لتكثيف أعمال الاقتحام وتأمين القوات الأرضية أثناء العمليات وتشتيت الخصم من خلال مباغته ومحاصرته من النوافذ والدخول من المبني المراد اقتحامة بكثافة عالية.

ويأتي أداء عرض عسكري من خلال العروض التي يقدمها الطلاب الخريجون، لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية، التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.

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