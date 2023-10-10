يونيفيل: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، أن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت (اليونيفيل)، إلى أنها تواصل اتصالاتها لتهدئة هذا الوضع، وحثت الجميع على ممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج.

من ناحيته، قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من حدود لبنان، إنّ هناك تعزيزات عسكرية في القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية والمناطق الإسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية والمكشوفة هناك، ونراها رؤية العين من المناطق المرتفعة في لبنان.

وأضاف "سنجاب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك عددًا من القوات الراجلة، ودوريات تسير في هذه المناطق المطلة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ووجود الجنود الإسرائيليين على أبراج المراقبة بجانب الكاميرات المنتشرة على الأبراج ذاتها والتي تعمل بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن هناك حالة من الاستنفار الأمني لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من السياج الأسمنتية.