في يومها السادس.. تفاصيل أعمال الجمعية العامة العادية لسينودس الأساقفة

احتفل غبطة البطريرك يوسف العبسي الكلي الطوبى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك بالقداس حسب الطقس البيزنطي في كنيسة القديس بطرس.

والقى غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية عظة، تحدث خلالها عن دعوة يسوع لكنيستهلرعاية الرجال والنساء في جميع الأزمنة، بدءا من الفقراء وضحايا الشر بجميع أشكاله، بما في ذلك الحروب والانتهاكات.

وافتتح الكاردينال جان كلود هوليريش، المقرر العام للجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة الجلسة العامة الرابعة التي تناقش نقطة أخرى في أداة العمل هي الشركة، مشددا على أن البعض يلاحظ أن التوترات ستزداد خلال القسم الثاني من أداة العمل، لكن يجب علينا ألا نخاف مادمنا إخوة وأخوات نسير معا، مسلطا الضوء على الدعوة لتقديم «إجابات ملموسة» وإظهار محبة الله «حتى لأولئك الذين يبدو أنهم يهددون هويتنا».

ثم ذكر الكاردينال رسالة البابا فرنسيس خلال اليوم العالمي للشباب في لشبونة، والتي أكد البابا عليها مرة أخرى خلال القداس الافتتاحي للسينودس: "الجميع مدعوون ليكونوا جزءا من الكنيسة"."الجميع... الجميع..."

وأضاف أن يسوع منح هذه الشركة لجميع الخطاة.. فهل نحن مستعدون لفعل الشئ نفسه؟.