"يافا وبيت المقدس" الأبرز.. مدن فلسطينية تغيرت أسمائها بعد النكبة

تشهد فلسطين حاليًا تصعيدًا في الصراع مع إسرائيل، حيث تواجه المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هجمات عسكرية واعتداءات من قبل اسرائيل، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.

وتشهد المناطق الفلسطينية احتجاجات ومظاهرات شديدة، حيث يطالب المتظاهرون بوقف الهجمات العسكرية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون، بالإضافة إلى إضرابات عامة وإغلاقات للمدارس والمؤسسات التعليمية والتجارية.

وتزامنًا مع الأحداث الجارية نرصد أسماء المدن الفلسطينية قبل النكبة وبعدها

قبل النكبة (عام 1948)، كانت هناك العديد من المدن الفلسطينية التي تعتبر جزءًا من التراث الفلسطيني والتاريخ العربي. وبعد النكبة، والتي تشير إلى الأحداث التي أدت إلى تشريد الشعب الفلسطيني في عام 1948، تغيرت العديد من أسماء المدن والقرى الفلسطينية.

وفيما يلي بعض أمثلة على أسماء المدن الفلسطينية قبل وبعد النكبة:

القدس:

- قبل النكبة: القدس الشرقية أو بيت المقدس.

- بعد النكبة: القدس الغربية (تحت السيطرة الإسرائيلية) والقدس الشرقية (تحت السيطرة الفلسطينية).

يافا:

- قبل النكبة: يافا.

- بعد النكبة: تل أبيب-يافا.

حيفا:

- قبل النكبة: حيفا.

- بعد النكبة: حيفا.

عكا:

- قبل النكبة: عكا.

- بعد النكبة: عكا.

نابلس:

- قبل النكبة: (شكيم) نابلس.

- بعد النكبة: نابلس.

حيفا:

- قبل النكبة: حيفا.

- بعد النكبة: حيفا.

الخليل:

- قبل النكبة: الخليل.

- بعد النكبة: الخليل.

بيت لحم:

- قبل النكبة: بيت لحم.

- بعد النكبة: بيت لحم.

رام الله:

- قبل النكبة: بيت المقدس.

- بعد النكبة: رام الله.

طولكرم:

- قبل النكبة: طولكرم.

- بعد النكبة: طُلْكَرَم.

جنين:

- قبل النكبة: جنين.

- بعد النكبة: جنين.

قلقيلية:

- قبل النكبة: قلقيلية.

- بعد النكبة: قلقيلية.

طبريا:

- قبل النكبة: طبريا.

- بعد النكبة: طبريا.

صفد:

- قبل النكبة: صفد.

- بعد النكبة: صفد.

- قبل النكبة: جباليا.

- بعد النكبة: مخيم جباليا (في قطاع غزة).

خان يونس:

- قبل النكبة: خان يونس.

- بعد النكبة: مدينة خان يونس (في قطاع غزة).

رفح:

- قبل النكبة: رفح.

- بعد النكبة: مدينة رفح (في قطاع غزة).

دير البلح:

- قبل النكبة: دير البلح.

- بعد النكبة: مدينة دير البلح (في قطاع غزة).

بيت حانون:

- قبل النكبة: بيت حانون.

- بعد النكبة: مدينة بيت حانون (في قطاع غزة).

جبل المكبر:

- قبل النكبة: جبل المكبر.

- بعد النكبة: جبل المكبر (في القدس الشرقية).