الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من الاستروكس والحشيش فى المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة، وزنت ٧٠٠ جرام من مخدر الاستروكس، و٨٠٠ جرام من مخدر الحشيش بمنطقة المرج.

 

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إحالة سائق وعاطلين بحوزتهم مواد مخدرة للجنايات

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها.

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق المختصة بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة قسم شرطة المرج المضبوطات منطقة المرج نيابة المرج

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