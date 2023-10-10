أوراق مهمة لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي لعام 2023/2024

الكثير من طلاب الصف الأول الثانوي لم يعلم ما هى الأوراق المطلوبة منه من أجل أن يستلم التابلت المدرسي الخاص به، وبدأ العديد منهم فى التساؤلات خلال الأيام الماضية، وقد أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها على “فيس بوك” عن الأوراق المطلوبة من الطلاب حال استلام التابلت المدرسي والذي يستخدم فى العام الدراسي الحالى والذي بدأ فى 30 سبتمبر الماضي، فى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة أهم الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الأول الثانوي الذين يتسلموا التابلت حسبما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربيى وهى كالتالى تنشرها “الدستور”:

أوراق هامة لاستلام التابلت المدرسي

- صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

- إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

- إقرار تسليم التابلت ويوقعه ولي الأمر.

تسجيل بيانات أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى فقد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها قد وجهت خطابا للمديريات التعليمية، بسرعة الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني وتسجيل الإمكانات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل، وتسجيل بيانات المبنى المدرسي، وإرسال تقارير لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة هذا الأمر والعمل على حل أى مشكلة تواجه أى طالب من خلال التطوير التكنولوجى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستُعقد إلكترونيا مثل الأعوام السابقة دون تغيير، لافتة إلى أنّ جميع المدارس الثانوية مجهزة بشبكات مزودة جميعها بفايبر وإنترنت، لأداء الامتحانات إلكترونيا.