الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 650 طن مخلفات وتحرير 109 محاضر متنوعة وإزالة 27 حالة تعد بالمنيا

اللواء هاني بدوي
اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل قامت برفع ٦٥٠ طن مخلفات وتحرير ١٠٩ محاضر متنوعة وإزالة ٢٧ حالة بناء مخالف وتركيب ٢٩ كشاف كهرباء و١٥ لمبة ليد خلال شهر سبتمبر الماضي.

رفع 650 طن مخلفات خلال حملات نظافة

أوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل نظمت حملات مكثفة بشوارع القرية خلال شهر سبتمبر الماضي ومن خلال حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة تم رفع ٦٥٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرية ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوپئة وللقضاء على فيروس كورونا المستجد، كما تم تحرير ١٠٩ محضر متنوع أشغال وبيئة.

 

إزالة 27 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم التنظيم بالقرية تمكن خلال حملات إزالة التعديات من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ ٢٧ حاله تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالفين للنيابه ليكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بسلطة القانون.

 

تركيب وصيانة 34 عامود وكشاف إنارة 

كما تمكن قسم الكهرباء بالمجلس من صيانة وتركيب ٥ عامود كهرباء اعمده الاناره وصيانة وتركيب ٢٩ كشاف كهرباء ١٠٠وات و١٥ لمبه ليد ٤٠ وات خلال الفتره المحدده وشد وتركيب اسلاك جديده بدل التالف الناتج عن سوء الأحوال الجوية لتوضيح الرؤيه وتجنب الحوادث المرورية ليلا ورفع كفاءة الاناره حيث قام بالاشراف على الحملات نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ومحمد سميح رئيس الوحده المحليه بالقريه وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم البيئه وقسم الاناره.

واكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال والمتابعات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا على ضرورة التنسيق المستمر لكافة الأعمال الصحيه وحماية البيئة من انتشار الأمراض وازاله كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدوله او البناء العشوائى، مشيرا إلي أنه كلف  رؤساء المجالس المحلية والاحياء بمتابعة أعمال النظافه وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدوله وصيانة اعطال الكهرباء.

المنيا رفع 650 طن مخلفات إزالة 27 حالة تعدي قرية طوخ الخيل مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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