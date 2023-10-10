الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يلتقى وفد الخط الملاحى "COSCO" لبحث سبل التعاون

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، وفدا رفيع المستوى من مجلس إدارة الخط الملاحي العالمي COSCO برئاسة السيد فانج بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور عدد من قيادات الهيئة، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تفاصيل التعاون المشترك

في بداية اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لعلاقات التعاون الممتدة التي تجمع هيئة قناة السويس بالخط الملاحي العالمي "COSCO"، مؤكدا حرصه على تعزيز أواصر التعاون المستقبلي والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك؛ بما يتماشى مع استراتيجية قناة السويس التي تتطلع دوما لتلبية احتياجات عملائها.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري بتبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة من خلال استمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وذلك جنبا إلى جنب مع جهود تحديث أسطول الوحدات البحرية المعاونة، بما يكفل الحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر وأكثر الممرات الملاحية أمانا ولتظل دوما الاختيار الأول لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

من جانبه، أكد فانج بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية أن قناة السويس تعد أحد الشرايين المهمة لحركة التجارة العالمية، معربا عن امتنانه الشديد للمستوي المتميز للخدمات المقدمة من قبل هيئة قناة السويس، مشيدا بالتعامل المرن من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع كافة التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري لا سيما فترة الركود التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المستجد COVID- 19.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية أن COSCO تتمتع بعلاقات شراكة استراتيجية مع قناة السويس ويسيران على نفس الخطى حيث تجمعهما العديد من الأمور المشتركة، حيث تتزايد أعداد وحمولات السفن التابعة للخط الملاحي في المجموعة وهو التطوير الذي يقابله تطور مستمر في البنية التحتية لقناة السويس، وما يصاحبها من زيادة معدلات الأمان الملاحي ورفع قدرة وكفاءة القناة.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع الهيئة إلى فانج بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية COSCO الذي أهداه في المقابل نموذج لأحدث وأكبر سفن الحاويات التي تمتلكها المجموعة.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اخبار رئيس هيئة قناة السويس اخبار هيئة قناة السويس اليوم اخبار هيئة قناة السويس استراتيجية هيئة قناة السويس

مواد متعلقة

بالأسماء.. إصابة 5 في تصادم سيارتين على طريق "لإسماعيلية- السويس"

"بيطرى القناة" ينظم ندوة حوارية عن "المرأة المصرية بين تحديات الحاضر والمستقبل"

"مياه القناة": تطهير وتسليك بالوعات وشنايش شبكات صرف الأمطار بالقنطرة غرب

وفد من جامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات يزور جامعة القناة لتطوير التعاون

رئيس تجارية الإسماعيلية: اهتمام رئاسى بإقامة المعارض الموسمية لصالح المواطن

برلمانى يقدم طلب إحاطة بشأن تجاوزات المدارس الخاصة

16 باحثًا من جامعة قناة السويس ضمن قائمة "ستانفورد" العالمية

رئيس مياه القناة: الانتهاء من أعمال ربط محطة المستقبل برافع خزان السماكين

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة