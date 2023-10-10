الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"غطتهم بالبطانية وقعدت عليهم".. كواليس تخلص عجوز أجنبية من حفيديها بالطالبية

متهمة
متهمة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل صادمة في إنهاء عجوز أجنبية لحياة حفيديها التوأم البالغين من العمر 3 سنوات داخل شقة بمنطقة الطالبية، حيث تبين أنها غطت الطفلين بـ"بطانية" وكتمت أنفاسهما بها ثم جلست على جسديهما الصغير حتى فارقا الحياة.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى أن العجوز تحمل جنسية سودانية قدمت إلى مصر منذ فترة برفقة ابنها وأسرته "زوجة وطفلين توأم" وأنها تعاني من مرض نفسي ولا تدرك بعض أفعالها، وأضافت التحريات أن ابنها يتركها برفقة زوجته وطفليه ويذهب الى عمله يوميا حتى يوم الجريمة عندما خرجت الزوجة تاركة طفليها برفقة جدتهما لشراء بعض احتياجات المنزل وعندما عادت كان الصمت يعم المنزل على غير العادة ولم تسمع صوت صغيريها وبالبحث عنها في انحاء الشقة لم تعثر عليهما فهرعت للجدة لتسألها عن الطفلين فأشارت إلى بطانية أسفلها قائلة: "أنا سكتهم خلاص". 

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كتمت أنفاسهما ببطانية.. عجوز أجنبية تنهي حياة حفيديها التوأم بالطالبية

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عامل ينهي حياة طفلته بعد وصلة تعذيب في الطالبية

جذبت الأم الجدة من ملابسها لتبعدها عن البطانية التي تجلس عليها لتعثر على طفليها وقد تحول وجهيهما إلى اللون الأزرق فهرعت بهما إلى المستشفى إلا أن الأطباء أخبروها بأنهما فارقا الحياة مختنقين. 

تلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد بإبلاغ «حسن ع» – 36 سنة – تاجر سوداني الجنسية، بتلقي اتصال هاتفي من زوجته – 31 سنة - أبلغته أنه عقب عودتها من إحضار طعام الإفطار صباح اليوم وجدت طفلتها «هناء» – 3 سنوات – وطفلها «الصادق» – 3 شهور – متوفيين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، انتقل إلى مكان البلاغ بالطالبية، وتبين وجود جثتي الأطفال وتبين تواجد جدتهما «اقبال. ع» – 60 سنة – «ربة منزل»، وأفادت التحريات وأقوال والد الضحيتين بأن والدته مريضة نفسية وتعاني من عدم اتزان واضطراب نفسي، وتم ضبط المتهمة، وتولت النيابة التحقيق.

عجوز أجنبية إنهاء عجوز أجنبية لحياة حفيديها الطالبية المباحث الجنائية الجيزة

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