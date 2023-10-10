الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط نصاب يمارس الدجل والشعوذة فى الإسكندرية

نصاب
نصاب

نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في القبض على عاطل لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة- هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الإسكندرية النصب والاحتيال أعمال الدجل والشعوذة الدجل والشعوذة

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