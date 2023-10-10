رئيس أكاديمية الشرطة يرحب بالرئيس السيسى فى حفل تخريج دفعة جديدة

رحب اللواء هاني أبوالمكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضوره حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة،.

وقال رئيس الأكاديمية إن هذه المناسبة المضيئة تشهد على تخرج مجموعة من الفتية الأشداء، الذين تجيش صدورهم بمشاعر الانتماء للوطن، والفداء لأمنه واستقراره.

وتعقد أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين، لدفعة 2022/ 2023.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2023، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، وذلك بحضور وزير الداخلية وكبار الضباط بالوزارة.

أداء عرض عسكري خلال الحفل

ويشهد الحفل أداء عرض عسكري من خلال العروض التي يقدمها الطلاب الخريجون، لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية التي توضح مدى الاستعداد للعمل، وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.