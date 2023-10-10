الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فعاليات اليوم السابع للملتقى الـ13 لثقافة وفنون المرأة الحدودية

الملتقى ال13
الملتقى ال13

يستمر الملتقى الـ13 لثقافة وفنون المرأة الحدودية ضمن مشروع “أهل مصر”، والذي تنظمه وزارة الثقافة والمنعقد بمحافظة شمال سيناء، وبحضور الدكتور دينا هويدي، المشرف التنفيذي للملتقى، والمشرف العام، في إقامة فعالياته الثقافية والفنية لليوم السابع على التوالي. 

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دور المرأة في  الحفاظ على قضايا بيئية 

يستضيف قصر ثقافة العريش اليوم الثلاثاء ندوة تحت "دور المرأة في الحفاظ على البيئة الصحراوية ومجابهة تغيرات المناخ" سوسن رئيس جهاز شؤون البيئة فرع ثقافة شمال سيناء سابقا، وضمن فعاليات الملتقي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية المنعقد بمحافظة شمال سيناء.

وتأتي الندوة بحضور الدكتور دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة، والمشرف التنفيذي للملتقى، والمخرج أحمد السيد المشرف العام للملتقى، وأشرف المشرحاني مديرعام فرع  قصر ثقافة شمال سيناء.

دوائر الدعم النفسي للفتاة والمرأة 

ويناقش الملتقى دوائر الدعم النفسي للفتاة والمرأة "فضفضة " بمشاركة الدكتور نبيلة عبد الرؤوف شراب أستاذ ورئيس علم النفس التربوي، والدكتور أيمن علوي استشاري وخبير تنمية موارد بشرية، والدكتور عزة حسن  مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة العريش، وعبد الكريم الشاعر، سوسن حجاب رئيس جمعية المرأة السيناوية، ويدير الندوة الدكتور دينا هويدي.

صخرة ديان 

إلى جانب ذلك، تستمر فعاليات الملتقى من ورش فنية لاكتساب المواهب، وزيارات وفود الملتقى  لمعصرة الزيتون وصخرة ديان والتي تعد من أهم وأبرز المعالم السياحية في محافظة شمال سيناء، وهي صخرة ضخمة لها ثلاثة أوجه ومكتوب عليها بالعبرية أسماء طيارين إسرائيليين، تعد بمثابة نصب تذكاري أمر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان بإنشائه تخليدا لذكرى مقتل 11 طيارًا إسرائيليًا لقوا حتفهم إثر سقوط طائرة عسكرية بمدينة الشيخ زويد بالعريش عام 1967، بينهم ابن "ديان". ويقصدها العديد من السياح مصريين وعرب.

الملتقى ال13 لثقافة وفنون المرأة الحدودية دينا هويدى مشروع أهل مصر صخرة ديان المخرج المسرحي أحمد السيد

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