الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة منظومة النظافة بشكل غير مسبوق

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

شهد محافظة الإسكندرية تطورًا كبيرًا في منظومة النظافة خلال السنوات الماضية، حيث تم رفع كفاءة تطبيق منظومة الجمع المنزلي بأحياء المحافظة، وضخ معدات جديدة بكل أنحاء المدينة.

وقال اللواء محمد الشريف إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مدينة الإسكندرية نموذجًا يُحتذى به في منظومة النظافة على مستوى المحافظات، فقد تم دعم منظومة النظافة بعدد 394 معدة جديدة متنوعة بقيمة 280 مليون جنيه: منها 390 معدة متنوعة، بالإضافة إلى دعم منظومة المخلفات الطبية الخطرة بـ4 سيارات جامبو 8000، ليصل إجمالي عدد المعدات إلى 600 سيارة ومعدة، وجار ضخ معدات جديدة بمنظومة النظافة.

وأكد الشريف لـ"الدستور" أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل باستمرار على رفع كفاءة منظومة النظافة ومستوى رضا الشارع السكندري عن منظومة النظافة.

رفع 5000 طن مخلفات يوميًا

وأضاف أنه تم تطبيق منظومة الجمع المنزلي والنمطي والنقل، وكذلك الكنس الآلي واليدوي بالشوارع، والخدمات المميزة، وتشمل غسيل الشوارع والميادين والكباري والأنفاق، وكذا الوقوف على كفاءة العنصر البشري بالشركة، حيث تمت زيادة عدد العاملين بشركة نهضة مصر لخدمات النظافة ليصل إلى 8000 عامل، وتقوم الشركة برفع والتعامل مع 4000 طن من المخلفات بشكل يومى فى فصل الشتاء، و5000 طن فى فصل الصيف، وتزداد حتى تصل إلى 6000 طن فى الأعياد والمواسم.

160سيارة و230 تروسيكل لرفع المخلفات من الشوارع والأزقة

وأوضح المحافظ أن شركة نهضة مصر تعمل طبقًا لثلاثة أنظمة هي: النظام الأول الجمع النمطي العادي، وذلك عن طريق جمع المخلفات الموجودة بالحاويات سواء صناديق أو كناتر فى المناطق المختلفة، والنظام الثاني هو الجمع سكني من أسفل العقارات باستخدام آلات التنبيه، والنظام الثالث هو جمع سكني من أمام الوحدات، وهو نظام قائم على صعود العاملين التابعين للشركة لكل وحدة فى توقيتات محددة لجمع المخلفات من أمام باب الشقة، وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت الشركة بتدعيم أسطولها بعدد كبير من سيارات النقل والتروسيكلات لضمان الوصول إلى كل الشوارع والأزقة، حيث تم الدعم بأكثر من 160 سيارة مختلفة الأحجام وعدد 230 "تروسيكل"، وذلك للعمل بهم فى نطاق الأحياء.

محافظة الاسكندرية منظومة النظافة الجمع المنزلي توجيهات الرئيس الشوارع والأزقة

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