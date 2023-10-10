"الإحصاء": ارتفاع معدل التضخم الشهرى 2.1% خلال سبتمبر الماضى

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.1% لشهر سبتمبر 2023، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 187.8 نقطة لشهر سبتمبر 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 2.1% عن شهر أغسطس 2023.

أسباب ارتفاع التضخم

وأرجع جهاز الإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (19%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.5%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.5%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (2.3%).

كما ارتفعت مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (4.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%).

بينما انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.2%).



التغير الشهري للأسعار

وحول التغير الشهري للأسعار في شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهـر أغسطس 2023 أوضح الجهاز التالي.



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (3.5%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%).



2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (1.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.5%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (2.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.3%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.8%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا

قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.1%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.8%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.8%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.2%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (4.3%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.3%).