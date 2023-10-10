الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قاتل عجوز الإسكندرية: "خلصت عليه وسرقت فلوسه وصرفتها على مزاجى"

جثة
جثة

قال المتهم بقتل موظف بالمعاش في الإسكندرية، إنه تخلص من المجني عليه واستولى على أمواله ومتعلقاته الشخصية عقب تنفيذ جريمته، وقام بصرف تلك الأموال على "مزاجه الشخصي".

وأضاف المتهم أمام رجال مباحث باب شرق بالإسكندرية، أنه يعلم أن المجني عليه يقيم بمفرده في الشقة، وأنه يحفتفظ بأموال داخل الشقة، فأغواه الشيطان أن يصعد إلى شقته لسرقته.

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وأوضح المتهم أنه تسلل إلى شقة المجني عليه وقام بتوثيقه والتعدي عليه مما تسبب في مقتله، ثم استولى على أموال وبعض المتعلقات الشخصية ثم انصرف قبل القبض عليه من قبل رجال المباحث.

قتل موظف بالمعاش الإسكندرية مباحث باب شرق بالإسكندرية عامل بمقهي قطاع الأمن العام النيابة العامة

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