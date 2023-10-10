قاتل عجوز الإسكندرية: "خلصت عليه وسرقت فلوسه وصرفتها على مزاجى"

قال المتهم بقتل موظف بالمعاش في الإسكندرية، إنه تخلص من المجني عليه واستولى على أمواله ومتعلقاته الشخصية عقب تنفيذ جريمته، وقام بصرف تلك الأموال على "مزاجه الشخصي".

وأضاف المتهم أمام رجال مباحث باب شرق بالإسكندرية، أنه يعلم أن المجني عليه يقيم بمفرده في الشقة، وأنه يحفتفظ بأموال داخل الشقة، فأغواه الشيطان أن يصعد إلى شقته لسرقته.

وأوضح المتهم أنه تسلل إلى شقة المجني عليه وقام بتوثيقه والتعدي عليه مما تسبب في مقتله، ثم استولى على أموال وبعض المتعلقات الشخصية ثم انصرف قبل القبض عليه من قبل رجال المباحث.