الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل اجتماعها مع "الوطنية للانتخابات" بشأن الماراثون الرئاسي بالخارج

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها اجتمعت اليوم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتشاور حول وضع المصريين في الخارج، وتم الاتفاق على عدد من الآليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج  "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه تم الاتفاق على الكثير من الترتيبات الخاصة بانتخابات العاملين بالخارج وجاري العمل عليها، مؤكدة أنه يوجد المزيد من التسهيلات والتيسيرات في الانتخابات الرئاسية القادمة والتأكيد على أهمية النزول والمشاركة فيها وممارسة حقهم الانتخابي.

وأكدت الوزيرة أنه من المهم زيادة عدد اللجان الانتخابية خاصة بالنسبة للأماكن التي بها الكثير من التكتلات والتجمعات، لافتة إلى أن جميع القنصليات ستتحول للجان انتخابية.

هل سيتم تطبيق التصويت الإلكتروني أو البريدي للمصريين بالخارج؟

وأشارت إلى أن بعض التكتلات في استراليا، وكندا بعيدة عن اللجان ونرى إمكانية التيسير بعد التشاور في التصويت الإلكتروني والبريدي، والذي أكدت الهيئة الوطنية أنه لن يتم تطبيقه لأنهم قاموا بجهود مع وزارة الخارجية والجهات المختلفة وثبت بالنسبة لهم أنهم لن يتمكنوا من ذلك لعدم وجود وسائل الأمان الكاملة.

وزيرة الدولة للهجرة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة التصويت الإلكتروني البريدي للمصريين بالخارج

مواد متعلقة

مساعد وزيرة الهجرة يشارك في الدورة 14 من المؤتمر الإفريقي لصاحبات الأعمال

وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.. موعد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

محمد عيد: المصريون بالخارج حريصون على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

قيادات حزبية: بيان البرلمان الأوروبى بشأن الانتخابات الرئاسية مبنى على معلومات مغلوطة ونرفض الاستقواء بالخارج

وزيرة الهجرة تستقبل رئيس شركة "إكسبو ريبابليك" لبحث الترويج للعقار المصرى بالخارج

وزيرة الهجرة تدعو أبناء المصريين بالخارج للمشاركة في مسابقة "المبدع الصغير"

الأكثر قراءة

محافظ شمال سيناء لـ"الدستور": لم يعبر أحد من الفلسطينيين الحدود المصرية

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

الإعلام الإسرائيلى: 900 قتيل على الأقل منذ انطلاق "طوفان الأقصى"

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

نزيف الأسفلت.. مصرع وإصابة 13 مواطنا بينهم طفل في المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة