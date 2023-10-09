وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل اجتماعها مع "الوطنية للانتخابات" بشأن الماراثون الرئاسي بالخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها اجتمعت اليوم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتشاور حول وضع المصريين في الخارج، وتم الاتفاق على عدد من الآليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه تم الاتفاق على الكثير من الترتيبات الخاصة بانتخابات العاملين بالخارج وجاري العمل عليها، مؤكدة أنه يوجد المزيد من التسهيلات والتيسيرات في الانتخابات الرئاسية القادمة والتأكيد على أهمية النزول والمشاركة فيها وممارسة حقهم الانتخابي.

وأكدت الوزيرة أنه من المهم زيادة عدد اللجان الانتخابية خاصة بالنسبة للأماكن التي بها الكثير من التكتلات والتجمعات، لافتة إلى أن جميع القنصليات ستتحول للجان انتخابية.

هل سيتم تطبيق التصويت الإلكتروني أو البريدي للمصريين بالخارج؟

وأشارت إلى أن بعض التكتلات في استراليا، وكندا بعيدة عن اللجان ونرى إمكانية التيسير بعد التشاور في التصويت الإلكتروني والبريدي، والذي أكدت الهيئة الوطنية أنه لن يتم تطبيقه لأنهم قاموا بجهود مع وزارة الخارجية والجهات المختلفة وثبت بالنسبة لهم أنهم لن يتمكنوا من ذلك لعدم وجود وسائل الأمان الكاملة.