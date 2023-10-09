الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لبلوغهم سن المعاش

رئيس جامعة العريش يشهد تكريم أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، حفل تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا السن القانونية والتى نظمتها كلية التربية، وبحضور الدكتور السيد الشربيني عميد كلية التربية، وأعضاء مجلس الكلية، والسادة وكلاء ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.

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وأكد الدمرداش، أن هذا العمل يُعد نوع من أنواع الطاقة الإيجابية لأنها تهدف إلى تكريم أناس قاموا بدورهم على أكمل وجه في إعلاء قيمة المكان والجامعة وايضًا أضافوا وأثروا الحياة التعليمية وها هم ينتقلون إلى مرحلة أداء أخرى بدون ضغوط.

كما دعا رئيس الجامعة،  إدارة كلية التربية إلى زيادة اسهاماتها فى جودة العملية التعليمية وأيضًا التعليم الإلكتروني.

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 وأعرب الدكتور السيد الشربيني، عميد كلية التربية، عن سعادته البالغة بإقامة مثل هذا الحفل والذى يُعد عرفانًا بجميل هؤلاء المكرمين لما قدموه من جهد متواصل للنهوض بكلية التربية كما أكد عميد الكلية على ضرورة تكاتف الجميع حيث أن النجاح لن يكون إلا للجماعة وليس للفرد.

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كما قدم درع الكلية تكريمًا لرئيس الجامعة، وتم تكريم الأساتذة الذين بلغوا سن المعاش وأهداهم درع كلية التربية وهم الدكتور محمد رجب فضل الله، الدكتور السيد كامل الشربيني، الدكتور محمد اسماعيل البريدي، الدكتور حمد عبد المنعم عبد العزيز،  الدكتور عبد الرحمن الصغير،  الدكتور عبد الحميد محمد على،  الدكتور عاطف اسماعيل،  الدكتور مصطفي رجب سالم،  الدكتور محمد عبد الوهاب حامد،  الدكتور سليم محمد الشايب،  الدكتور رزق منصور بديوي.

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رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء أعضاء هيئة التدريس كلية التربية التعليم الالكتروني

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