الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جميل عفيفي: الاستراتيجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة منذ 2014

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن رد الفعل المصري كان سريعًا والرئيس السيسي، أجرى العديد من الاتصالات لحل الأزمة ووقف إراقة الدماء، مؤكدًا أن مصر لديها طريقة ثابتة وواضحة تتعامل بها مع القضية الفلسطينية منذ 2014.

وأضاف “عفيفي” في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أكد مرارًا أن إنهاء أزمات الشرق الأوسط تتمثل في حسم القضية الفلسطينية وأن يكون هناك حلًا للدولتين وأن تكون القدس عاصمة فلسطين. 

وتابع، أن الرئيس السيسي دائما يتحدث في كل المحافل الدولية حول ضرورة حل القضية الفلسطينية مؤكدًا أن مصر تدخلت أكثر من مرة وقامت بإعادة إعمار غزة بما قيمته 500 مليون دولار.

مصر حذرت منذ بداية تولي نتيناهو وحكومته

وأكد “عفيفي” أن الدولة المصرية حذرت منذ بداية ولاية نتيناهو، من اقتحامات المسجد الأقصى وطالبت بحل الأزمة والوقوف بقوة أمام هذا الصراع حتى لا يشتعل بشكل أكبر مع التهديدات الاسرائيلية والدعم الأمريكي.

جميل عفيفي ثابتة وواضحة القضية الفلسطينية الرئيس السيسي حل القضية الفلسطينية

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