قبل انقطاع الاتصال.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": إسرائيل تستعد لارتكاب مجازر واسعة فى غزة

تعرضت قناة القاهرة الإخبارية لانقطاع الاتصال بمراسليها في قطاع غزة، بعد أن أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المبنى الذي يتواجدون فيه، وسط توقعات بشن هجوم واسع على المنطقة.

وأظهرت لقطات مباشرة على الهواء، مراسلة القناة منى عوكل، وهي تقطع مداخلتها بشكل مفاجئ، وتغادر المكان بسرعة، خوفًا من تعرضه للقصف.

كانت المراسلة قد وصفت المشهد في قطاع غزة بأنه "أكثر سوداوية وخطرًا"، وأن السكان يخلون منازلهم في مناطق سكنية كاملة، دون أن يعرفوا إلى أين يذهبون.

وأشارت إلى أن المبنى الذي تتواجد فيه هو من ضمن المناطق التي ستكون تحت دائرة القصف، وأن إسرائيل تستعد لارتكاب مجازر واسعة في قطاع غزة.