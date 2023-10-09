الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خلال 3 أيام.. 100 ألف مشاهدة لأحدث أعمال عمر كمال “صباحك فل”

عمر كمال
عمر كمال

حققت أغنية المطرب عمر كمال الجديدة “صباحك فل” 100 ألف مُشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب” خلال 3 أيام من طرحه.

"صباحك فل" من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.


كلمات أغنية صباحك فل:

شبعنا كدب كفايه حوارات 
في عيونكو خمسه خمس مرات
عاملين حبايب يا حبل دايب 
انتو ف حياتي اسوء الفترات

صباحك فل  ياللي حابب سقوطي
دمار ع الكل انا مستني موتي
انا ماليش حل واسال اللي قبلك
انا بضرب مابستخدمش صوتي

مافيش مبدأ  كله واكل ف كله  
قالولي جنبك وقت الجد جلو
انا مقولتش بس اكيد واصلو
دا لو شوفتو والله مش هحل

ماليش جدعان وقت الشده واقفه
دا كلو جبان لاء تستاهلو سقفه 
انا اللي زمان منكم حزروني
وقولت اخواتي خزلوني وباعوني

انا الي اديت فرصه لناس لمامه 
دول اصحاب فيك حتي في الابتسامه 
ومهما وفيت هتشوف غدر ياما 
وجرح غويط سايب ١٠٠ علامة

نعيش ونشوف ابطال ع المواقع
شباب متلوف خارج اي واقع 
حريم وكيوف مزه وشوب ساقع
عملتو اسود طب ليه جبتو راجع

ماتستغربش ايوا انا لسا صاحي
انا مابهربش انا مسنون سلاحي
عارف كام شخص عقدتهم نجاحي
ف بنجح غصب واحلي صباح صباحي

بنعشق موت وندم هم قاسي
مفيش مبسوط محدش قلبو راسي
بنام مكبوت وفي حوارت في راسي 
فاكر خيانتهم وعامل نفسي ناسي

اسامحك اه بس انساك لا لاا
تملي معاك بس انتا اشتغالة
هنا وهناك معروف بلندالة
لئيم لاكاك عيشت حقود وعالة

ماليش ف الشر بس لقيتو جالي
بقيت مضطر اجرح لا أوبالي
لأجل الحر  يرخص اي غالي
وزعلي دا مر  اسود م الليالي

 

وكان عمر كمال روج لطرح أغنية صباحك فل عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، ونشر البرومو الدعائي، معلقا: مهرحان " صباحك فل " نزل ع اليوتيوب واللينك ف البايو.

وفي وقت سابق، أصدر الفنان مصطفى كامل، قرارا باستدعاء عمر كمال وحمو بيكا، بعد إطلاقهما أغنية إنتي معفنة، معتبرا أن الأغنية تحمل الكثير من الإهانة للمرأة.

المطرب الشعبي عمر كمال صباحك فل الدخلاوي إسلام المصري فيجو

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