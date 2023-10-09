مصادر تحذر من نزوح سكان غزة للحدود المصرية: يصفى القضية الفلسطينية

حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

وشددت المصادر على خطورة دعوات النزوح وأنها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، فضلًا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة.

وقالت المصادر، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة وكثفت اتصالاتها بكل الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وحمّلت المصادر سلطة الاحتلال مسئولية ضرورة إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة، مؤكدة ضرورة الاستجابة لصوت العقل وإيقاف العمليات العسكرية بشكل فوري.