الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر تحذر من نزوح سكان غزة للحدود المصرية: يصفى القضية الفلسطينية

غزة
غزة

حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي. 

وشددت المصادر على خطورة دعوات النزوح وأنها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، فضلًا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة.

وقالت المصادر، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة وكثفت اتصالاتها بكل الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وحمّلت المصادر سلطة الاحتلال مسئولية ضرورة إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة، مؤكدة ضرورة الاستجابة لصوت العقل وإيقاف العمليات العسكرية بشكل فوري.

غزة فلسطين طوفان الأقصى مصر

مواد متعلقة

مصادر مصرية رفيعة المستوى تحذر من دفع الفلسطينيين العزّل للنزوح تجاه الحدود المصرية

رسالة واضحة حول سد النهضة.. كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى لـ"الأمم المتحدة"

قناة الناس| كيف وصف الرسول الجنة؟.. يسرى عزام يجيب (فيديو)

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

صبري فواز: أخطائي تشبهني وجزء من تركيبتي (فيديو)

مفاجأة بشأن نسبة النجاح.. آخر تطورات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

الأكثر قراءة

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

أحزاب سياسية: تزوير توكيلات لمرشح رئاسى جريمة ومحاولة لتشويه الانتخابات

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

مصادر مصرية رفيعة المستوى تحذر من دفع الفلسطينيين العزّل للنزوح تجاه الحدود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان

المُعضلة.. ما الخيارات أمام إسرائيل لتحرير الرهائن المُحتجزين فى غزة؟

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية