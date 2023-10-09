الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. "بشرى" تُحيي حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان البحرين السينمائى

بشرى
بشرى

تُحيي النجمة بشري، اليوم الإثنين، حفل ختام مهرجان البحرين السينمائي في دورته الثالثة، والذي انطلق 5 أكتوبر الجاري، بمشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام وحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وشاركت بشري مؤخرًا، في بطولة فيلم "اولاد حريم كريم" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية بجانب مشاركتها في إنتاجه أيضا.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرحت “بشري” منذ عدة اسابيع اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية  حاجز ال60 مليون مشاهدة علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.

النجمة بشرى مهرجان انطلاقته البحرين السينمائي البحرين أكتوبر

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