الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حركة حماس: أطلقنا 80 صاروخا دفعة واحدة تجاه غلاف غزة

غزة
غزة

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الإثنين، عن إطلاقها 80 صاروخا دفعة واحدة تجاه غلاف غزة، وفق قناة العربية الاخبارية. 

الاحتلال يُطلق حصارًا كاملًا على قطاع غزة 

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القاهرة الإخبارية: حشود عسكرية ضخمة على حدود قطاع غزة

ودخل الصراع بين إسرائيل وغزة يومه الثالث، حيث قام الاتحاد الأوروبي بتعليق جميع التمويل للفلسطينيين. 

وأفادت إسرائيل عن وقوع اشتباكات على الحدود مع لبنان، وستنظر الولايات المتحدة فيما إذا كان لإيران أي دور مباشر في الأمر أو التخطيط لهجوم حماس المفاجئ على إسرائيل، على الرغم من عدم ظهور معلومات مباشرة عن أي تورط لطهران.

وفي السياق ذاته،  أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي "حصارا كاملا" على غزة، وقطعت عنها إمدادات المياه والكهرباء، وشنت مئات الغارات على القطاع.

و شنت قوات الاحتلال ضربات جوية وبحرية مكثفة على القطاع، وقال مسعفون إنها قتلت أكثر من 560 فلسطينيا في غزة، وهي منطقة يسكنها 2.3 مليون شخص وليس لديهم مكان للفرار إليه. 

اجتمع مايقرب سبتمبر الحرب إسرائيل فلسطين

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