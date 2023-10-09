"المرتب بالدولار".. لجنة التخطيط بالأهلى تغلق ملف انتقال مصطفى أشرف

أغلقت لجنة التخطيط بنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، ملف انتقال مصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ، خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل، بعد الضغوط التي تعرضت لها من بعض الوكلاء.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، عن أن اللجنة رفضت شروط اللاعب ووالده في حالة التفاوض لضمه بعد إبداء السويسري مارسيل كولر إعجابه بإمكانات مصطفى أشرف مؤخرًا.

وأضافت أن وكيل أعمال اللاعب ووالده اشترطوا الحصول على راتب مصطفى أشرف بالدولار وليس بالجنيه وهو ما تحفظت عليه اللجنة.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب طلب راتبًا يتخطى 400 ألف دولار في الموسم الواحد، وهو يقترب من الراتب الذي يحصل عليه في الدوري الألماني.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط لم توافق على مطالب اللاعب ووالده مما تسبب في تعثر الصفقة وغلق الملف نهائيًا، خاصة أن هناك قناعة باستمرار الفرنسي في قيادة هجوم الفريق حتي نهاية الموسم الجاري.

واختتم المصدر أن اللجنة أخطرت السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشروط اللاعب ووالده وأنها مغالاة فيها ولا يمكن تخطي سقف التعاقدات.

قمصان: قدمنا عرضًا قويًا أمام الإسماعيلي.. والأهلي دائمًا على قدر المسئولية

وكان سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قال إن الفريق حقق مكاسب عديدة بالفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الفريق نجح في الفوز على منافس قوي ويقوده جهاز فني محترم ويملك لاعبين مميزين، بجانب تحقيق نتيجة طيبة وأداء مميز أسعد الجماهير.

وأضاف: كل مباراة تمثل لنا أهمية كبيرة، وسعداء بالفوز الذي حققه الفريق قبل فترة التوقف الدولي، واللاعبون كانوا على قدر المسئولية، وقدموا عرضًا قويًّا وحققنا المطلوب بشكل عام.

وأشار قمصان إلى أن مارسيل كولر المدير الفني يطالب اللاعبين بشكل مستمر بضرورة استغلال الفرص والتسجيل المستمر للأهداف، وأن هناك تطورًا مستمرًّا في مستويات الجميع من مباراة لأخرى.

وأكمل: نشارك في عدد كبير من البطولات، ولدينا مجموعة من اللاعبين الدوليين، وكان مهمًّا أن يتم تدوير مشاركة اللاعبين للحفاظ على جاهزية الجميع، وهو ما يضاف إلى الإيجابيات العديدة التي تحققت خلال المباريات الأخيرة.

وتمنى مدرب الفريق أن تنتهي فترة التوقف الدولي بدون تعرض اللاعبين الدوليين للإصابات، خاصة أن الفريق مقبل على بطولة كبيرة بحجم الدوري الإفريقي، ويحتاج إلى جهود كل عناصره، في ظل المواجهات القوية التي تنتظر الأهلي في كل المنافسات.