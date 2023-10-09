الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لدعم مبادرة "حياة كريمة"

تقديم الرعاية الطبية لـ5060 حالة بـ4 قوافل لجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت  جامعة طنطا، 4 قوافل تنموية طبية شاملة شملت قرى أبوالغار مركز كفر الزيات وقرية الشين مركز زفتى وقرية محلة أبوعلى مركز المحلة الكبرى وقرية سندبسط مركز زفتى بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة سحر الحجار، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الشبيبنى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 5060 من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 337 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 10154 رأس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

251 جراحة المخ والأعصاب 384 حالة في عيادة طب الأطفال، و530 بجراحة العظام، و490 بعيادة الأمراض الجلدية، و471 بأمراض الباطنة، و204 بعيادة جراحة المسالك البولية، و440 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و190 بعيادة الجراحة العامة، و246 بعيادة الأمراض الصدرية، و183 بالنفسية والعصبية، و699 بعيادة طب وجراحة العيون، و125 بعيادة القلب والأوعية، و250 بعيادة التحاليل، و117 بعيادة تنظيم الأسرة، و480 بالمبادرات.
كما تم تحويل 337 حالة بواقع 26 جراحة مخ وأعصاب، 15 أطفال، 38 عظام، 24 جلدية، 20 باطنة، 21 مسالك بولية، 36 أنف وأذن وحنجرة، 25 جراحة عامة، 23 الصدر، 16 نفسية وعصبية، 76 طب وجراحة العيون و17 قلب واوعية دموية.
كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 256 مواطنًا، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن فحص مبكر الثدي وتثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، إضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري.

لدعم مبادرة حياة كريمة 4 قوافل لجامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـــ 5047 حالة بالقرى الأكثر احتياجا جامعة طنطا محافظة الغربية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حياة كريمه توقيع الكشف الطبي مركز زفتى

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