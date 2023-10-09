سكرتارية الشباب بنقابة العاملين بالصحافة تدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلنت سكرتارية الشباب بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام خلال اجتماعها الذي عقد اليوم بمقر النقابة عن دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال مجدي البدوي رئيس النقابة خلال الاجتماع، إن الرئيس لديه رؤية واضحة ومعلنة حول جميع القضايا العمالية سواء من ناحية القرارات أو من الناحية التشريعية ومن أهم القرارات التي اتخذها الرئيس خلال الفترة الماضية زيادة الحد الأدنى للأجر إلى أربعة آلاف جنيه شهريا بالإضافة إلى إعادة أموال التأمينات إلى استدانة الحكومة فى عام 2005 ولم تردها إلا بقرار منه.

العمالة غير المنتظمة

وأضاف أن الرئيس ساند العمالة غير المنتظمة أثناء أزمة كورونا عدة مرات وما بعدها ويدعم ذوى الهمم ويطالب بتوفير فرص عمل لهم.

أما من الناحية التشريعية، لفت إلى أن الرئيس يسعى إلى إقرار قانون عمل يتوافق عليه أطراف العمل الثلاثة، بالإضافة إلى التشريعات الاخرى والتي سبق وأن تم إقرارها مثل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي الجديد.

وعلى مستوى الشباب، أوضح أن الرئيس يعطي أولوية خاصة لهم من خلال اللقاء الدائم بهم في مؤتمرات شباب العالم وغيرها من المؤتمرات ويطالب بدعمهم في جميع المناسبات.

وقد أجمع الحاضرون بأن دورهم لن يتوقف على التصويت يوم الانتخابات بل سيدعمون الحملة الانتخابية للرئيس.

اتحاد عمال مصر

اتحاد عمال مصر

اتحاد عمال مصر

اتحاد عمال مصر

اتحاد عمال مصر