الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

مراسلة القاهرة الاخبارية
مراسلة القاهرة الاخبارية

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى قطاع غزة، في آخر ظهور لها قبل قطع الاتصال بـ مبنى القناة وإخلائه إن المشهد أكثر سوداوية وخطرًا، مما يبدو عليه، وتم توجيه تعليمات لمساحات سكنية واسعة من قطاع غزة بإخلاء المنازل، من ضمن هذه المناطق المنطقة التي تحد منطقة سكنية كاملة في وسط غزة، وهو الأمر الذي لا يقتصر على الحدود الشمالية والشرقية.

 

حالة كبيرة من الإرباك

وقطعت مراسلة القناة، مداخلتها على الهواء لإخلاء المبنى خوفًا من تعرضه للقصف، قائلة: "السكان لا يعرفون إلى أين يجب أن يذهبوا أو يتجهوا، وهو أمر يحدث حالة كبيرة من الإرباك، وعمليًا الآلاف من الأسر تخلي مساكنها في مربعات سكنية كاملة، وكل دقيقة تكون هناك تعليمات جديدة والخطر يزداد".

وتابعت: "المكان الذي نتواجد به من ضمن المناطق التي هناك تعليمات أنها ستكون تحت دائرة القصف، وهناك احتمال كبير أن يخلى البرج في أي لحظة، وعلى ما يبدو أن إسرائيل تدق الناقوس الأخير وتهيئ أهالي قطاع غزة إلى مجازر واسعة".

وكانت قد أخلت فضائية القاهرة الإخبارية، مبناها في قطاع غزة بعد مطالبات من سلطة الاحتلال وسماع دوي انفجارات في محيط المبنى ودوي صفارات الإنذار، كما تم انقطاع الاتصال بأطقم عمل القاهرة الإخبارية في القطاع.

وحملت القناة سلطة الاحتلال مسئولية سلامة كل أطقم عمل القاهرة الإخبارية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

غزة قطع الاتصال القاهرة الإخبارية

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