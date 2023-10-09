الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل حبس متهم بقتل مسن لسرقة هاتفه في الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة باب شرقى بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل موظف على المعاش وسرقته أثناء إقامته بمفرده بشقته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ من عامل بمقهى، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بوفاة موظف بالمعاش داخل الشقة سكنه كائنة بدائرة القسم ووجود جثته مُسجاة ومقيد القدمين ووجود آثار كسر بباب الشقة. 

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ، وبسؤال المٌبلغ قرر بسابقة معرفته بالمذكور ويقيم بمفرده وحال توجهه للشقة محل سكنه لأخذ بعض مستلزمات المقهى محل عمله وسبق وأن تركها حوزته بالشقة وجده بالحالة التي عُثر عليه بها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وتبين عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه نظرًا لعلمه بإقامة المجنى عليه بمفرده اختمر في ذهنه سرقته واستولى على مبلغ مالي والهاتف المحمول الخاص به ولاذ بالهرب، وأرشد عن الهاتف لدى عميله "سىء النية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية تم ضبطه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

يابة باب شرقى بالإسكندرية المعاش لأجهزة الأمنية مديرية أمن الإسكندرية قسم شرطة أول المنتزه قطاع الأمن العام

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