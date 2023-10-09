استثمارات "شرق العوينات".. إنتاج أهم المحاصيل الاستراتيجية للاكتفاء الذاتي ووقف الاستيراد

تعتبر منطقة شرق العوينات أهم مناطق الاستثمار الزراعي بمحافظة الوادي الجديد، والتي تبعد حوالى 365 كم جنوب مركز الداخلة، وتضم 528 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية، وهى تعتبر من أفضل الأراضى الصالحة للزراعة، ويتم تطبيق نظام الرى المتطور فى هذه المنطقة بأنواعه المختلفة كالرى بالرش والتنقيط، عن طريق حفر الآبار لاستغلال مخزون المياه الجوفية، وتمتاز بكونها التربة الغنية والخالية من الملوثات، ما يجعلها مثالية، وتنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويًّا، ومن المستهدف الوصول بحجم الرقعة الزراعية إلى مليون فدان بهذه المنطقة الواعدة بحلول عام 2030.

أراضيها خصبه وموفرة للمياة



وتمتاز منطقة شرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد بخصوبة أراضيها ووفرة مياهها وربطها بشبكة طرق متكاملة تبدأ من منطقة توشكي بمدينة أسوان مرورًا بمركز الداخلة مرورًا بمركز الفرافرة ومنها إلي مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهو ما جعلها موقعا مهما للاستثمار الزراعي وفى خلال سنوات قليلة

طفرة إنتاجية في عهد السيسي

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد حققت منطقة شرق العوينات طفرة إنتاجية فى عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وخاصة القمح والبطاطس والقطن قصير التيلة وباقى محاصيل الغلال والفواكه ومحاصيل الأعلاف وغيرها، كما تتمتع منطقة شرق العوينات بأكبر مزرعة تمور في العالم في الركن الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية على مساحة 40 ألف فدان بمعدل 3 ملايين نخلة بأصناف عالية الجودة تندرج ضمن أفخر أنواع التمور العربية الشهيرة في العالم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الوادي الجديد المركز الاول في انتاج التمور

حيث تحتل مصر المركز الأول عالميا في إنتاج التمور حيث يصل حجم إنتاج مصر سنويا إلى نحو 1.6 مليون طن وهو ما يمثل نحو 18% من إجمالى الإنتاج العالمى والذي يبلغ 9 ملايين طن والأولى على المستوى العربى بنسبة نحو 23% من الإنتاج العربى من التمور لكن حجم صادرات مصر لا يعبر عن قدراتها الإنتاجية إذ يسجل 2.7% من إنتاجها.

إنشاء أكبر مصنع بطاطس في الشرق الاوسط



وأصبحت منطقة شرق العوينات خلال السنوات الماضية محل اهتمام القيادة السياسية وعلى راسهم صاحب التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أعطى إشارة البدء لتنفيذ مصنع «سمايلى فرايز» العملاق والأكبر في الشرق الاوسط لتصنيع البطاطس النصف مقلية الموجود بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد وتحت قيادة جهاز الخدمة الوطنية.

وينتج مصنع «سمايلى فرايز» للبطاطس النصف مقلية طاقة استيعابية حوالي 10 طن /ساعة لتحقيق الاستفادة القصوى من محصول البطاطس بمنطقة شرق العوينات لإنتاج البطاطس نصف المقلية، ولتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، كنواة لمنطقة صناعية في هذه المنطقة الواعدة من أرض مصر.

شرق العوينات تضم أكبر مساحة منزرعة في مصر



الجدير بالذكر، أن منطقة شرق العوينات تضم أكبر مساحة منزرعة بالمحافظة من جميع المحاصيل، فعلى سبيل المثال وليس الحصر أنتجت هذه المنطقة الواعدة حوالي 191439 فدانا من محصول القمح عام 2022 من اجمالي 342094.21 فدان، كما تضم المنطقة مساحة مخصصة لقطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة بإجمالى 37 ألف فدان تم استصلاح 17 الف فدان منها تم زراعتها بالقمح والشعير والبرسيم الحجازى والذرة النيلى والكانولا والفول السودانى فضلا عن الخضر والفاكهة، كما تم إنشاء مزرعة إرشادية نموذجية على مساحة ثلاثة آلاف فدان لزراعة أصناف القمح 4 آلاف فدان أخرى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية للتصرف فيها للمستثمرين الراغبين فى زراعة القطن قصير التيلة، كما تم تحقيق طفرة فى إنتاجية الفدان بالمنطقة حيث وصل إلى 20 أردبا للقمح و25 أردبا للشعير، و16 طنا من الأصناف عالية الجودة من البطاطس المخصصة للتصدير، ومن أهم المحاصيل التى تُزرع بهذه المنطقة البطاطس والقمح والذرة والبصل والتمور.