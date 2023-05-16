"شرق العوينات" منطقة واعدة بالاستثمار الزراعي وسلة غذاء مصر والعالم العربي (صور)

تتمتع محافظة الوادي الجديد بالكثير من الإنجازات التي وضعتها في مقدمة محافظات مصر أبرزها في منطقة شرق العوينات بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها خلال الأيام الماضية لافتتاح مصنع البطاطس النصف مقلية والأكبر في الشرق الأوسط علاوة على وجود بعض المشروعات القومية والكبرى لا سيما شركات الاستثمار الزراعي.

أكد بذلك الدكتور أحمد حنفي الخبير الاقتصادي وأحد أبناء الوادي الجديد، حيث قال إن محافظة الوادي الجديد تعيش أزهى عصورها بعد اهتمام القيادة السياسية بكافحة مناحي المحافظة وتطوير البنية التحتية وإقامة مشروعات قومية مثل مشروع إنتاج الفوسفات بمنطقة أبو طرطور وبعض مشروعات الاستثمار الزراعي الكبرى.

وأضاف حنفي، أن النظرة الثاقبة للقيادة السياسية دفعتها إلى إنشاء مصانع كبرى لبدء التصدير لجميع دول العالم والدفع بعجلة الإنتاج لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم بأكمله، فهناك اتجاهات لبدء تنفيذ مصانع أخرى بالمحافظة وهذا يعي توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال الاهتمام بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة والبدء في الجذب السكاني الذي دعى إليه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للخروج من وادي النيل الضيق والعمل والإنتاج في الوادي الجديد لخلق فرصة للنشاط التجاري والصناعي والزراعي بالمنطقة الغربية.

وقال المهندس أحمد أبو السعود مهندس بترول وأحد أبناء الوادي الجديد، إننا في غاية السعادة والسرور بعد وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظاتنا الواعدة والتي تمثل تقريبا نصف مساحة مصر والتي تشغل بال القيادة السياسية لاستكمال التطوير والتعمير وزراعة الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية بعد انبهار الجميع من مشاهدة المساحات الشاسعة من المحاصيل الإستراتيجية في محاولة جادة للاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأوضح أبو السعود، أن لدينا سواعد مصرية تعمل على النهوض بالوطن في ظل الأزمات التي تحيط بالعالم من غلاء المعيشة إلا أن مصر تتقدم كل يوم بخطوة كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة جعلتنا نثق بالقيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي يعمل ليل نهار من أجل كل مواطن يعشق تراب الوطن.

وتقع منطقة شرق العوينات في الجزء الجنوبى الغربى لجمهورية مصر العربية على بعد 365 كم جنوب الداخلة وتربطها طرق مرصوفة بكل من الداخلة والخارجة وأبو سمبل.

ومن أهم المحاصيل التي تزرع في منطقة شرق العوينات بالوادي الجديد:-

قمح - شعير - خضر- بطاطس - فول سوداني - محاصيل أعلاف - كنتالوب - ثوم

نباتات طبية (كانولا – كمون – نعناع)

محاصيل بستانية (مانجو– جوافة – برتقال – ليمون نخيل – تين)