الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف جامعات طريق الحرير

جامعة بنها تشارك
جامعة بنها تشارك فى اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف جامعات طري

شاركت جامعة بنها في المنتدى السنوي لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير كعضو في المكتب التنفيذي للتحالف، والذي نظمته جامعة شيان في الصين خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري. ومثل جامعة بنها في المنتدى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، نائباً عن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة.

وقال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، إن المنتدى تناول خلال أيام انعقاده العديد من الموضوعات الهامة، منها تبادل الأفكار والتداول حول موضوع "التطورات والابتكارات في التعليم العالي في عصر الثورة التكنولوجية الجديدة"، واستكشاف طرق لأوجه التعاون المحتملة في حقبة ما بعد كوفيد.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أنه تم أيضاً مناقشة ربط الصناعة بالتعليم، وكيفية التكامل بين جامعات طريق الحرير في مجالات التدريب الطلابي في الصناعة، والأبحاث المشتركة التطبيقية بين الجامعات المختلفة لاتحاد جامعات طريق الحرير.

كما شاركت جامعة بنها بالبرنامج التدريبي الخاص بتغطية معايير فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن جوائز التميز المؤسسي لجائزة مصر للتميز الحكومي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن مشاركة الجامعة جاءت إيمانًا منها بدور المرأة ومكانتها وسعي الجامعة من أجل تعزيز هذه المكانة.

وأضاف أن وفد الجامعة المشارك في البرنامج يضم كلا من: الدكتورة سلوى ابراهيم الأستاذ بكلية التمريض والدكتورة نيفين فاروق الأستاذ المساعد بكلية الفنون التطبيقية.

وأشار رئيس جامعة بنها الى أن المرأة شريك وطني حقيقي ولها دور فعال في كافة المجالات،  كما أن الجامعة تزخر بالعديد من القيادات النسائية المتميزة في مختلف القطاعات.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى تحالف طريق الحرير وزارة التعليم العالي رئيس جامعة بنها

مواد متعلقة

15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق حافلة وقود فى القليوبية

السجن 10 سنوات لعاطل ضبط بسلاح ومخدرات في القليوبية

مصرع عامل فى تصادم دراجة نارية وسيارة بالقليوبية

كشف ملابسات إلقاء قطة من نافذة منزل فى مدينة قليوب بالقليوبية

إصابة 5 أشخاص فى حريق داخل منزل بشبين القناطر بالقليوبية

رئيس جامعة بنها يشارك في إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" بالعاصمة الإدارية

محافظ القليوبية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي ورصف الطرق ببنها

مصرع زوجة مالك العقار وابنها.. كشف لغز حريق العبور

الأكثر قراءة

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

الرئيس السيسى يتسلم شهادة المستوى الذهبى لمسار القضاء على فيروس "سى"

جيش الاحتلال: استدعاء 300 ألف جندى احتياط فى أكبر عملية من نوعها

كتمت أنفاسهما ببطانية.. عجوز أجنبية تنهي حياة حفيديها التوأم بالطالبية

موعد حفلة تخرج كلية الشرطة 2023 وأبرز الحضور

ضمان شخصي.. كيف تفاوض الرئيس مع شركات البترول الأجنبية للعمل بالحقول المصرية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام! (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة