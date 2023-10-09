جامعة بنها تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف جامعات طريق الحرير

شاركت جامعة بنها في المنتدى السنوي لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير كعضو في المكتب التنفيذي للتحالف، والذي نظمته جامعة شيان في الصين خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري. ومثل جامعة بنها في المنتدى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، نائباً عن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة.

وقال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، إن المنتدى تناول خلال أيام انعقاده العديد من الموضوعات الهامة، منها تبادل الأفكار والتداول حول موضوع "التطورات والابتكارات في التعليم العالي في عصر الثورة التكنولوجية الجديدة"، واستكشاف طرق لأوجه التعاون المحتملة في حقبة ما بعد كوفيد.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أنه تم أيضاً مناقشة ربط الصناعة بالتعليم، وكيفية التكامل بين جامعات طريق الحرير في مجالات التدريب الطلابي في الصناعة، والأبحاث المشتركة التطبيقية بين الجامعات المختلفة لاتحاد جامعات طريق الحرير.

كما شاركت جامعة بنها بالبرنامج التدريبي الخاص بتغطية معايير فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن جوائز التميز المؤسسي لجائزة مصر للتميز الحكومي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن مشاركة الجامعة جاءت إيمانًا منها بدور المرأة ومكانتها وسعي الجامعة من أجل تعزيز هذه المكانة.

وأضاف أن وفد الجامعة المشارك في البرنامج يضم كلا من: الدكتورة سلوى ابراهيم الأستاذ بكلية التمريض والدكتورة نيفين فاروق الأستاذ المساعد بكلية الفنون التطبيقية.

وأشار رئيس جامعة بنها الى أن المرأة شريك وطني حقيقي ولها دور فعال في كافة المجالات، كما أن الجامعة تزخر بالعديد من القيادات النسائية المتميزة في مختلف القطاعات.