إزالة 18 تعديًا ورفع 93 طن مخلفات خلال حملات مكثفة بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لأى شكل من أشكال التعدى وإزالتها والمتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع التراكمات أولًا بأول حفاظًا على الصحة العامة والمظهر العام لشوارع مدينة المنيا.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين تمكنت من تنفيذ حملة مكبرة بشوارع القرية لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة أو البناء العشوائي.

ومن خلال الحملة تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ١٧ حالة تعد (١٦ حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة ١٢ قيراطا وحالة أخرى داخل الحيز العمراني بمساحة ٩٠ مترا وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالفين للنيابة، كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان من تنفيذ إزالة فورية لحالتى تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة ٥٧٠م وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن أقسام البيئة بالوحدات المحلية بحي وسط المدينة والوحدات المحلية بقري البرجاية وبني أحمد الغربية ودمشير شنت حملات نظافه مكثفة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات، حيث تم رفع حوالي ٧٣ طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع والشوارع ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية، كما قام قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل برفع حوالي ٢٠ طن مخلفات من جميع نقاط التجمع والشوارع الفرعية والرئيسية للقرية ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي، كما تم تمهيد وتسوية طريق طوة- تلة بالجليدر لتيسير حركة المواطنين والمركبات ولرفع كفاءة الطرق.

حملات مكثفة لإزالة التعديات والنظافة بالمنيا

حملات مكثفة لإزالة التعديات والنظافة بالمنيا

حملات مكثفة لإزالة التعديات والنظافة بالمنيا

حملات مكثفة لإزالة التعديات والنظافة بالمنيا

حملات مكثفة لإزالة التعديات والنظافة بالمنيا

حملات مكثفة لإزالة التعديات والنظافة بالمنيا

حملات مكثفة لإزالة التعديات والنظافة بالمنيا

حملات مكثفة لإزالة التعديات والنظافة بالمنيا

حملات مكثفة لإزالة التعديات والنظافة بالمنيا

حملات مكثفة لإزالة التعديات والنظافة بالمنيا

حملات مكثفة لإزالة التعديات والنظافة بالمنيا