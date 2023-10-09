بعثة روسيا لدى فلسطين تعد قوائم بأسماء الروس فى حالة الإخلاء من غزة

قالت المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الروسية لدى فلسطين علياء زاريبوفا إن مكتب التمثيل الروسي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية فى رام الله يقوم بإعداد قوائم المواطنين الروس فى حالة إجلائهم من قطاع غزة.

وفى تصريح لوكالة تاس الروسية قالت زاريبوفا إنه "اعتبارا من صباح أمس، بدأ مكتب التمثيل فى رام الله باستقبال طلبات المواطنين الروس بشأن تنظيم عملية الإخلاء من قطاع غزة، ونقوم بتسجيل هذه الطلبات وأخذها بعين الاعتبار، وتجميع القوائم"، وبحسب زاريبوفا، "لا توجد قرارات ملموسة بشأن الإخلاء فى الوقت الحالي"، لأن "العمليات القتالية جارية" وهذا "غير ممكن بعد".



وأوضحت أن الجانب الروسى "سيتصرف بشكل مماثل لعملية الإخلاء التى نفذت فى مايو-يونيو 2021 بعد تصعيد آخر كان قد جرى فى المنطقة".



وأشارت زاريبوفا إلى أن الوضع بالقرب من مكتب التمثيل، وكذلك بشكل عام على الضفة الغربية، لا يزال متوترا.



وقالت إن "الاشتباكات المتقطعة مع قوات الأمن الإسرائيلية مستمرة فى جميع الأراضى الفلسطينية"، مضيفة أنه "لا يوجد تهديد فورى لعمل المؤسسة الأجنبية الروسية".



وفى وقت سابق من اليوم، قالت زاريبوفا لوكالة تاس إن إجلاء المواطنين الروس من أراضى فلسطين ممكن فى المستقبل القريب، لكن هذه القضية ليست على جدول الأعمال حتى الآن.