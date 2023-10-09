الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سويلم لـ"الشاهد": العدو كان دائما يترصد لأنابيب الوقود وكنا نصلحها في 5 دقائق

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والشاعر أحمد سويلم

أكد  الشاعر أحمد سويلم، شهادته عن حرب أكتوبر من خلال مشاركته، أن مهامه كانت أيضا خلال الحرب إصلاح ما يفسده العدو لأنابيب الوقود، قائلًا: "العدو كان بيرصد أنابيب الوقود وأماكنها وكنا في خلال 5 دقائق ننزل نصلحها".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "مش ممكن أبدا قطع نقطة وقود عن أي مركبة، لأن المعدات كانت تمر دائما فمكنش هينفع تنتظر فكنا نخرج إلى المركبات لتزويدها بالوقود".

وأوضح أن تلك الصهاريج للوقود تم إنشائها بعد يوم العبور، قائلًا: "بعد الاستيلاء على أجزاء من سيناء بدأنا في إنشاء الصهاريج التي ستمد المقاتلين بالوقود".

وتابع: "كنا في الوحدة في يوم 6 أكتوبر، وكنا في قمة السعادة عند سماع الأخبار، لأننا كنا ننتظره طويلا، كنا في منتهى السعادة والتضحية".

وأكد الشاعر أحمد سويلم، أنه تحرك لمدينة الإسماعيلية يوم 8 أكتوبر، الساعة الخامسة فجرا، قائلا: "كنت أول من تحرك، وقدرنا ونجحنا في ترتيب أعمالنا بمنتهى السرعة لنوفي الوقود إلى الجهة الشرقية".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

سويلم الشاهد برنامج الشاهد أحمد سويلم الشاعر أحمد سويلم

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