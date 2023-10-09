كيف كانت تتم عمليات تزويد مركبات الحرب بالوقود؟.. سويلم يكشف لـ"الشاهد"

أكد الشاعر أحمد سويلم، شهادته عن حرب أكتوبر من خلال مشاركته، منذ عام 1968، وحتى عام 1974 ووصوله رتبة نقيب، أن تجربة القوات المسلحة، تجعل الشاعر أيضا لديه شعور مختلف بالحياة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "استفدت من القوات المسلحة، تقدير المواقف، أي هناك مشكلة معينة موجودة بنبحثها ونشوف أبعادها كاملة، ونرصد بعض الحلول اللي ممكن تحل ونختار الحل الأنسب والأسرع والأفيد".

وتابع: "كنا نعيش وسط مناخ منطقي وعلمي والذي يعطيك إنتماء للوطن وللقضية التي تحارب من أجلها".

وواصل سويلم: "قبل الحرب بشهر كدة قالولنا إني اخترت أكون في فرقة عن إسرائيل لمعرفة طبيعة العدو، وروحنا عشان ندرس إسرائيل، وقعدنا وبعد إسبوع بالضبط، تم استدعاءنا للوحدة من أجل التدريب".

واستطرد: "لما رجعنا لقينا الموضوع مش مجرد تدريب عادي، لكن في شدة للتدريب لشئ مش عادي"، لافتا إلى أنه تم التجهيز لأقسام بحيث التحرك بسهولة بعد الإشارة، ثم جائتنا الإشارة بالتحرك إلى إلى السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

وواصل: "كنت انا موجودا في الإسماعيلية، جنب مبنى الإرشاد بالضبط لقناة السويس، وكان المكان اللي حطينا فيه صهاريج الوقود للضفة الغربية، ومدينا أنابيب للناحية الأخرى، بحيث تكون قريبة من المركبات وقت العمليات الحربية".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.