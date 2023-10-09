حظك اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنياً: الأمور جيدة أجواء فلكية مثمرة وفعالة ونوع من أنواع الفرح والمكاسب المعنوية والمالية ما يحمسك لأخذ خطوات مهمة وقرارات حاسمة ، لكن ذلك لا يعني القيام بخطوات عشوائية وغير مدروسة.

عاطفياً: حين يخطىء الشريك عليك أن تظهر له أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك قد يقع في الخطأ مجدداً.

صحياً: أنت مقتنع تماماً بما تقوم به على صعيد المحافظة على صحتك؟ إذن استمر في ذلك.

الثور

مهنياً: راقب ما يجري حولك بهدوء وحاول أن تلتزم بالتعليمات المهنية وكن دبلوماسيا ومحاورا لبقًا إذا اما اذا وجدت نفسك متوتراً عليك أن تبحث عن الأسباب، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً عليك.

عاطفياً: مهما حاولت تأجيل المواجهة مع الشريك، فإن الأمور قد تتفاقم وتزداد تعقيداً، وعندها يصبح ترميم العلاقة مستحيلاً .

صحياً: لا بد أحياناً من قرارات حاسمة على الصعيد الصحي، ولا سيما إذا تفاقم الوضع.

الجوزاء

مهنياً: تكون قراراتك ثابتة في هذا اليوم الإيجابي الذي يحمل اتفاقيات مهنية جديدة، كما تحصل على ما كنت تتمناه لتحقيق مستقبل واعد وزاهر، نجاح تلو آخر، وتقدّم ملحوظ على كل الأصعدة.

عاطفياً: حياتك العاطفية غنية، وتجعلك أكثر انفتاحاً على الخارج، فتجد نفسك أكثر طلاقة في الكلام والتواصل مع الشريك.

صحياً: تتمتع بصحة جيدة نادراً ما يطرأ عليها مشكلات كبيرة.

السرطان

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم أجواء مالية جيدة ومصادر جديدة للدخل وأمور مناسبة للبيع والشراء، كما أن الطموح الكبير يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجدية، وهذا يولد منافسة شديدة بينك وبين أحد الزملاء لتقديم الأفضل.

عاطفياً: خلاف بسيط وعابر مع الشريك يولّد بعض الاختلاف في وجهات النظر، لكن حله يتم بعد تدخل العائلة.

صحياً: حصّن نفسك ضد الحساسية العاطفية الشديدة وحاول أن تكتسب المزيد من الصلابة لتواجه أمور الحياة.

الأسد

مهنياً: يوم جيد جدا تحت تأثير القمر في برجك الذي يحمل إليك مصالحات تسويات قرارات حاسمة وإنجازات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاح، وهذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة.

عاطفياً: لا تكن قاسياً مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء.

صحياً: المأكولات المحتوية على البروتيينات مفيدة للصحة، لكن هذا لا يعني أن بقية المأكولات مضرّة.

العذراء

مهنياً: كل أمورك محلولة ولن تتغذى علاقاتك المهنية لكن لا تسمح لمزاجك المتقلب أن يتحكم بك قد لا تنسجم رغباتك مع إرادة بعض المقربين منك، انتبه للمظاهر وحاول ان تنسجم مع الظروف والتطورات تجنباً لبعض سوء التفاهم ولا تنسى أن الدبلوماسية هي الحل الأنسب.

عاطفياً: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة، وتراك أكثر قرباً من الشريك ملبياً كل رغباته بدون تردد.

صحياً: أنت عاطفي جداً وتتأثر بأبسط الأشياء وتشعر أن كل الأمور تترك بصماتها على نفسيتك.

الميزان

مهنياً: يرتفع رصيدك المالي والمعنوي في هذا اليوم الذي يحمل لقاءات جديدة ما يجعلك تتعامل مع مؤسسات أو مجموعات وتكون آمالك مشرقة وتتاح لك فرص استثنائية لتحقيق حلم ما.

عاطفياً: تقوم مع الشريك بنشاطات ورحلات ترفيهية، بعيداً عن زحمة الحياة اليومية، مفضلين عليها أحضان الطبيعة.

صحياً: أنت بحاجة إلى استرداد قواك وعزيمتك جراء تعب الأيام الأخيرة، خذ إجازة ترتاح فيها وتجدد قواك.

العقرب

مهنياً: خفف من عصبيتك ولا تتهور في ظل الأجواء الضبابية وغير المفهومة وحاول اقتنع بما هو مقدر لك، إن عملك هو مصدر رزقك ولا بديل عن أقله في المدى المنظور..

عاطفياً: لا تقدم على أعمال عشوائية للفت نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم ولست مضطراً إلى بذل المزيد.

صحياً: أنت واقع تحت ضغوط نفسية تؤثر في أعصابك، من المستحسن أن تسعى لتنظيم حياتك اليومية والتخلص من أسباب القلق والهم.

القوس

مهنياً: أجواء نارية جيدة للتنظيم وتطوير أمورك بحيث تباشر في دورة جديدة إيجابية، كما يتحدّث هذا اليوم عن انطلاقة مشروع خلاق له علاقة بأمور جمالية وفنية وثقافية.

عاطفياً: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصاً أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك.

صحياً: بعد التعب تأتي الراحة، عليك أن تقوي عزيمتك وأن تنال قسطاً وافراً من النوم خلال عطلة الأسبوع.

الجدي

مهنياً: يوم جيد للتواصل مع الاخرين يحمل فرصة سعيدة تفاهم وقواسم مشتركة في العمل في حين اذا كنت تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع سيسعى لكي تنال حقك، وهذا سيشعرك بارتياح كبير وسعادة بالغة.

عاطفياً: عليك توضيح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك ستبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون في مصلحتك.

صحياً: كثرة إسرافك في العمل والعاطفة قد يؤثر في صحتك ويتركك عرضة للتوترات العصبية والتشنجات.

الدلو

مهنياً: يوم متقلب يحمل معه نوبات إحباط أو قلق لكن بالرغم من الأجواء السلبية سوف تساهم شعبيتك في دعمك إذا كنت تريد الترشح لمنصب أو موقع اجتماعي إو سياسي.

عاطفياً: تشهد حياتك العاطفية تطوراً ملحوظاً، وتجد متعة في التعرف إلى أشخاص جدد.

صحياً: ضغوط العلم تجعلك عرضة لتوترات عصبية، وتشعرك بأنك غريب عن أهلك وعائلتك.



الحوت

مهنياً: يوم جيد لا يوجد هموم أو مسؤوليات إضافية يوم ينال رضاك لكن انتبه من الحساد لأن نجاحك الباهر في العمل يزعج بعضهم ويفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء.

عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.

صحياً: يستحسن ممارسة بعد أنواع الرياضة للتخلص من إرهاق العمل والتوترات العصبية.