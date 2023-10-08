الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجهاد الإسلامي تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة

الجهاد الاسلامي
الجهاد الاسلامي

كشف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، مساء اليوم الأحد، عن عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركته في قطاع غزة.

وقال النخالة في تصريح له، أن أسرى الاحتلال الإسرائيلي من جنود ومستوطنين الذي تم القبض عليهم في غزة بالعشرات وأكثر بل أستطيع القول إنهم يتجاوزون هذا الرقم بكثير، مشيرًا إلى أنه لدى الجهاد الإسلامي أكثر من 30 أسيرًا حتى اللحظة.

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ووجه النخالة رسالة إلى الاحتلال قائلًا: "على حكومة العدو أن تستسلم لهذه الحقيقة وأقصر الطرق لعدم خسارتكم أعدادًا إضافية من الأسرى والقتلى الإقرار بالهزيمة".

ووصف النخالة تلك الأيام بأنها أيام من العز والمجد على حدود فلسطين من غزة ومن الضفة صفحة مشرقة بأبهى صورة من الوحدة والتكامل بين قوى المقاومة.

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وأوضح القيادي بالجهاد الإسلامي أن عملية طوفان الأقصى قد كشفت ضعف العدو وأصابته بالهستيريا والشلل، مستدركا "بات واضحا أن العدو قابل للانكسار بل إنه كسر واستنجد منذ الساعات الأولى بحليفته أمريكا".

وشدد النخالة على أن ما جرى من معارك على امتداد المستوطنات ومن اقتحامات للمعسكرات وأسر الجنود وترك الأسلحة دليل مشهود أن جيشهم أضعف مما يعتقد الكثيرون في العالم.

وختم تصريحاته بالقول "النصر صبر ساعة وسنقاتل وسنستمر بالقتال وبإرادتنا وتضحياتنا سنغير المعادلات".

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