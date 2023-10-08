أستاذ علوم سياسية: ما قامت به المقاومة الفلسطينية أحدث طوفانًا فى القضية الفلسطينية

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن ماحدث في فلسطين، لا يقل بعظمته عن أحداث أكتوبر 1973، وذلك لأن حرب أكتوبر كانت يوم الغفران، وهجوم فلسطين كان في عيد العرش.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن المقاومة الفلسطينية استخدمت عملية تضليل واستخدمت أنفاقا لتضليلهم، وتفاجأوا بالعملية النوعية التي استخدمت في الهجوم البري والجوي والأرضي.

وتابع أن ما حدث هو رد على جرائم الاحتلال والاعتداء على الحرائر والمقدسات، كما أنها جاءت بناء على معلومات لشن هجوم على غزة ومن هنا كانت المبادرة.

عملية طوفان الأقصى أحدثت طوفانًا في القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن عملية طوفان الأقصى أحدثت طوفانًا في القضية الفلسطينية حتى يفيق العالم عندما نرى الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل، وكذلك الاتحاد الاوروبي ولم نسمع صوتهم على الأحداث اليومية في القدس ولم نسمع صوتًا عندما تم تجريد النساء من ملابسهن وتصويرهن.