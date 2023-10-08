مدير تحرير الأهرام: مصر تسعى للوصول إلى تسوية سياسية بين فلسطين وإسرائيل

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه بالرغم من تولي نيتنياهو لرئاسة وزارة إسرائيل أكثر من مرة، إلا أن سمعته وسمعة حكومته تنهار حاليًا، فالضربة التي تلقاها جيشه لم تحدث من قبل في التاريخ من قبل المقاومة الفلسطينية، لذا يحاول نشر التهديدات بشكل متواصل، حتى يحاول تهدئة الإسرائيلين، كما سيلجأ لاستخدام العنف المفرط.

وأضاف "أبو الهول" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعيد، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن نيتنياهو أخذ بالفعل الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعمليات قاسية.

وأوضح الكاتب الصحفي أن مصر تؤكد للعالم صدق رؤيتها منذ البداية، وخاصة بعد عدوان 2021 حين طلبت التدخل الدولي من أجل إجبار إسرائيل على الجلوس على مائدة المفاوضات مع الفلسطينيين، كما طلبت بالبحث عن حل وتسوية سياسية، وأيضًا تطبيق مبدأ حل الدولتين، وأن يكون هناك تبادل للأسرى، والعمل على تنفيذ تهدئة حقيقية ومصالحة فلسطينية.