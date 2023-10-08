الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يثمن دور هيئة اختبارات القبول بالجامعات الأمريكية ACT

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جانيت جودوين الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة اختبارات القبول بالجامعات الأمريكية ACT، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.  

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مثمنًا دور هيئة اختبارات القبول بالجامعات الأمريكية ACT والثقة العالية التي تحظى بها هذه الدبلومة في مصر.

وأشاد الوزير بحصول ٥٠٠ طالب من مدارس مصرية على الدرجات النهائية في اختبارات ACT من بين ١٥ ألف طالب على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدًا أن حصول طلابنا على هذه النسبة يعد إنجازًا هائلًا.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية، داعيا هيئة اختبارات القبول بالجامعات الأمريكية ACT للمشاركة في المؤتمر الذي ستطلقه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول الآليات المتعلقة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية والذي سيضم الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

ومن جانبها، أعربت الرئيس والمدير التنفيذي لوفد هيئة اختبارات القبول بالجامعات الأمريكية ACT عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومثمنة جهود الوزارة فى تطوير العملية التعليمية، والإشراف الجيد على التعليم الدولى.

واستعرضت جانيت جودوين تاريخ الهيئة التي تم تأسيسها عام ١٩٥٩ بهدف دعم ومساعدة الطلاب المتفوقين في تحقيق مستقبلهم والتحاقهم بالكليات التي يرغبون فيها، مشيرةً إلى أن هذا العام تقدم لامتحان ACT  ١.٣ مليون طالب على مستوى العالم.

وأكدت حرص الهيئة على تحقيق الجودة لإيمانها باكتشاف قدرات الطلاب، فضلًا عن تحقيق الانضباط خلال سير الامتحانات، بالإضافة إلى دعم حوالي ٢٥٠ ألف من المتقدمين للامتحانات من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل وخلال وبعد الامتحانات، إلى جانب البرنامج الذي أعدته الهيئة لتقديم المساعدة لملايين الطلاب للالتحاق بوظائف مناسبة.

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وقد تناول اللقاء فرص التعاون مع هيئة اختبارات القبول بالجامعات الأمريكية لتقديم خدمات ومنح لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM  و‎مدرسة العباقرة والتي تعد نموذجًا متقدمًا من مدارس STEM، وتضم الطلاب الأوائل بالصف الأول بهذه المدارس على مستوى الجمهورية.

وقد حضر الاجتماع من هيئة اختبارات القبول بالجامعات الأمريكية ACT، شين كينج المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية بالهيئة، وأندرو تايلور نائب رئيس الهيئة لإدارة الأسواق والمنتجات، والدكتور حسام عز الدين استشاري  الموارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وإيمان صبري مساعد الوزير لشؤون التعليم الخاص.

رضا حجازي التعليم الجامعات مصر وزير

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